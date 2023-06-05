Cemaatler Saray'a da çıktı. Erdoğan’dan resmi tören için cemaatlere özel davet gitti

Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giderek göreve başlama törenine katıldı.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, 1925’te çıkarılan yasa ile yasaklanan cemaatler, Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen resmi törene katıldı.

Özellikle seçim öncesinde Erdoğan’a destek açıklaması yapan cemaatlere özel davet gittiği görüldü.

İsmailağa ve Nurcuların önde gelen isimleri, Erdoğan’ın davetlisi olarak törende yer aldığı ortaya çıktı.

Törene ilişkin katılımcılara, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 3 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 17.00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne katılımınızı rica ederler” yazılı davetiye gönderildi.

Adalet ve İçişleri bakanlıklarını ziyaretiyle gündeme gelen İsmailağa’nın önde gelen isimlerinden Adem Şener ve Nurcuların bilinen isimlerinden Sabri Okur da törene katıldı.

“CEMAATLER İKTİDARLA AL GÜLÜM VER GÜLÜM İLİŞKİSİNDE”

İlahiyatçı Prof. Dr. İsrafil Balcı, cemaatlerin iktidarlarla “al gülüm, ver gülüm” ilişkisine girdiğini ve devlete eklemlendiğini vurgulayarak “Kötü örneklerinin yaşanmasına rağmen geri durmuyorlar. En üst düzeyde bile çağrılıp, ağırlanabiliyorlar” dedi.