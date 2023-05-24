Cemaate terör çağrısı yapan imamın yeni skandalı ortaya çıktı. İmama tepki gösteren vatandaş İmamoğlu'na yaşadıklarını anlattı

Editör: Ayşe Memiş

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sultangazi’de Cebeci Camii imamı Murat Gündoğdu Cuma namazı hutbesindeki cemaati 28 Mayıs akşamı için silahlı ayaklanmaya davet etti.

İmam Gündoğdu’nun “Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermeni döllerinden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var” ifadeleri tepki toplarken camideki bir vatandaş tepki gösterdi.

EKREM İMAMOĞLU İMAMA TEPKİ GÖSTEREN GAZİ İLE BULUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da imama tepki gösteren Gazi Halit Demir ile bir araya geldi.

Gazi Halit Demir, o gün yaşananları şu ifadelerle aktardı:

Hoca dedi ki 'Bu teröristler hepsi bir araya gelmişler, Cumhurbaşkanımızı yok edecekler. Biz Cumhurbaşkanımıza siper olalım, Cumhurbaşkanımızı ezdirmeyelim.' Ben milliyetçi bir adamım. 'Hocam çok yanlış konuşuyorsun' dedim. 'Hatta burası sizin bu konuları konuşacağınız yer değil. Zaten vatandaş gergin. Seçim yaşadık, bir daha seçime gidiyoruz. Burada her etnik kökenden insan var. Siz vatandaşa dinden, imandan bahsedin' dedim.

"BEN SENDEN Mİ ÖĞRENECEĞİM BURADA NE KONUŞACAĞIMI"

'Ben senden mi öğreneceğim burada ne konuşacağımı' dedi. 'Evet' dedim. 'Burada Allah'tan, dinden, kitaptan, faizden, rüşvetten, fuhuştan konuşacaksın. Orası peygamber koltuğudur. Orada kafana göre konuşamazsın.' Bütün cemaat üzerimize saldırdı. Hoca da aşağıya indi. Aklı kamil insanlar 'Bir durun' dediler. Bizi imam odasına aldılar, imam geldi.

"İMAM ATATÜRK’E HAREKET ETMİŞ ADAMIM DEDİ"

İmam kabadayı, normal değil. Ben Güneydoğu gazisiyim. Amcamın oğlu yanımda şehit oldu. 'Sen burada olan insanlara terörist diyebilirsin' dedim. 'Ben derim' dedi. 'Atatürk'e hakaret etmiş adamım' dedi. Atatürk'e hakaret etme cesaretini nereden buldun? Atatürk'e hakaret etmek sana ne kattı? 'Burası böyledir, sen galiba ilk defa geldin' dedi. 'Ben buraya ilk defa uğradım' dedim. 'Bir daha gelme şansım da yok. Git vaazını yap, namazını bitir. Boşver seninle bu iş çözülmez' dedim."

İMAMOĞLU: "ÇOK İÇERLEDİM"

İmamoğlu ise şunları söyledi:

Yüreği olan o vaiz kürsüsünden onu söylemez. O yüreksiz adam ki öyle konuşuyor. Vallahi biz böyle bir şey görmedik. Cami dediğin yer her kulun eşit olduğu Allah ile kul arasındaki bağın kuvvetlendirildiği bir yerdir. Fakat bunların döneminde hem bu duruma düştük hem de sizin yaşadığınız o saldırılar; içerledim yani çok içerledim.

NE OLMUŞTU?

Olay geçtiğimiz hafta cuma namazında yaşandı. Sultangazi'de Cebeci Camii'nde imam olarak görev yapan Murat Gündoğdu (44) hutbe sırasındaki sözlerine Gazi olduğunu iddia eden Halit Demir (53) ve oğlu Ebubekir Demir (28) tepki gösterdi.

Hutbe sırasında çıkan tartışmada Gündoğdu'nun "Gaziysen gaziliğini bileceksin, haddini bileceksin. Biz sana saygıda kusur etmedik, yanına kadar geldik. Kucakladım seni, gazimizdir dedim. Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermeni döllerinden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var" dedi.

Bu sözler üzerine tartışma büyüyünce imama gösteren baba oğlu dışarı çıkarıldı. Camiden çıkarılan baba ile oğlu olay yerine polis çağırdı. Polis iki tarafı polis merkezine götürdü. Ancak taraflar, Sultangazi Polis Merkezi'nde şikayetlerinden vazgeçti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan imam dün açığa alındı.