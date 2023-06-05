Menzil Köyü'nde cemaat liderinin karşılanma görüntüsü gündem oldu

Son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen Menzil Cemaati'nin Adıyaman'daki köyünden gelen cemaat liderinin karşılanma görüntüsü gündem oldu.

Menzil Köyü'nde cemaat liderinin karşılanma görüntüsü gündem oldu

Menzil Cemaati'nin geldiği son nokta gözler önüne serildi. Adıyaman'daki Menzil Köyü'nda cemaat liderinin karşılanması gündem oldu.

BirGün'den İsmail Arı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Menzil köyünden cemaatin toplu fotoğrafı ve cemaat liderinin karşılanma anı yer alıyor.

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"GİTTİ FETÖ GELDİ MENZİL"

Arı paylaşımına "Menzil Cemaati'nin Adıyaman'daki köyünde kısa süre önce çekildi...

İktidarın önünü açtığı Menzil Cemaati ülkenin en büyük cemaatlerinden biri haline geldi. Kamu kurumlarında örgütlenmesini arttıran cemaate ihalelerle de kaynak aktarılıyor!" ve "Gitti Fetö geldi Menzil" notunu düştü.

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İsmail Arı'nın yaptığı paylaşımda, cemaatin lideri Abdulbaki Erol, lüks aracıyla köye girerken görülüyor.

Cemaat mensuplarının “Gavs” olarak nitelendirdiği cemaat liderinin lüks arabasının etrafını sarması, yola çiçekler atması ve Erol'u görmek için araçla birlikte koşması dikkat çekti.

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