Cemal Dağdeviren'i arabasıyla ezerek öldüren ABD'linin cezası belli oldu. 22 dolarlık benzin parasını ödemeden kaçmıştı

2019'da ABD'nin New York eyaletinin Long Island bölgesinde 22 dolarlık benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışırken istasyon işletmecisi Cemal Dağdeviren'i ezerek öldüren katil zanlısının yargılandığı davada karar açıklandı.

New York eyaletine bağlı Mineola yerleşimindeki ağır ceza mahkemesinde 4 yıldır yargılaması süren katil zanlısı Joshua E. Roston 'kasten adam öldürmek'ten suçlu bulundu. Katil zanlısı, 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 2019 yılında gerçekleşmiş ve cipi ile benzin istasyonuna gelen 33 yaşındaki Joshua E.Roston aldığı 22 dolarlık yakıtın ücretini ödemek istememişti. Bunun üzerine, istasyonu işleten 59 yaşındaki Cemal Dağdeviren, sürücüyü parayı ödemesi için ikna etmeye çalışmış ancak sürücü, kaçmaya çalışmıştı. Aracın önüne geçerek Roston'u durdurmaya çalışan Dağdeviren'in üstüne cipi süren saldırgan, Dağdeviren'i ezerek ölümüne neden olmuştu.

Saldırgan olaydan üç gün sonra Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinin bir kasabasında polise teslim olmuştu.

Dağdeviren'in 26 yıl önce İstanbul Kartal Belediyesi'nde çalışırken Green Card çıkınca ailesiyle birlikte ABD'ye gittiği ve 22 yıldır aynı istasyonu işlettiği öğrenilmişti. Dağdeviren'in cenazesi İstanbul'da toprağa verilmişti.