Cemal Enginyurt sandığa gitmeyecekleri uyardı. '31 Mart’ta kazanırlarsa şeriatı getirelim diyecekler'

Demokrat Parti Genel Başkanı Cemal Enginyurt Tele 1 canlı yayınında gündeme dair açıklamalar yaptı. Enginyurt, yerel seçim hakkında konuşurken oy kullanmak istemeyenlere isyan etti.

Enginyurt vatandaşlara yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

“KAZANIRLARSA ŞERİAT GELECEK”

”Memleket gidiyor ya hu Eğer 31 Mart’ta kazanırsa ‘kullarım’ diye ferman yayınlayacak. Bunlar Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Şevki Yılmaz’a tek laf etmedi. Çünkü bunlar Atatürk Cumhuriyet düşmanı. Bunlar 31 Mart’ta seçimi kazanırsa diyecekler ki ‘Bu millet bizim her yaptığımızı destekliyor. Atatürk’ü sevmiyor bizi seviyor. Cumhuriyetten rahatsızlar şeriatı getirelim.’ diyecekler. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı Kelime-i Tevhit bayrağı der mi? Bu ülkenin tek bayrağı ay yıldızlı Türk bayrağıyken ‘Kelime-i Tevhit bayrağı var. Ona hakaret eden lümpen faşistler var’ der mi? Bu anlayışa karşı dik durmalıyız. Şimdi parti mücadelesi yapacak zaman değil. Şu an Atatürk’e, demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe sahip çıkma zamanı. İlle CHP’ye oy verme. Ver Demokrat Partiye, başka partiye ama AKP’ye verme. AKP’ye kazandırma; AKP’yi yüzde 25’in altına düşür.”

“BİZE NEDEN HAKARET EDİYORUSN?

“Ben staj mağdurlarının hakkını savunmaya çalışıyorum. Altına ‘Siz reisi yemeye çalışıyorsunuz, yedirmeyeceğiz’ diyor. Oğlum yedirmezsen yedirme. Reisi yemeye çalışan kim? Biz yamyam mıyız? Biz reisi yenmeye, seçim kaybettirmeye çalışıyoruz ama senin mücadeleni veriyoruz. Sen bize niye hakaret ediyorsun?”