Türk savaş uçakları Kıbrıs'ın güneyine indi. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Türk Savaş uçakları Kıbrıs'ın güneyinde uçtu

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muharip uçaklar ve destek uçakları Kıbrıs Rum Kesiminin güneyinde uçuş gerçekleştirdi. F-16'lara çeşitli üslerden kalkan tanker uçakları destek verdi. Awacs uçağı da havada erken ihbar ve kontrol uçuşu gerçekleştirdi. Kıbrıs Rum Kesiminin güneyinde gerçekleştirilen uçuşta gövde gösterisi yapılırken, F-16'lara yakıt ikmali yapıldı. O anların görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya sayfasından yayınlandı.

MSB'nin Sosyal medya Sayfasında yapılan paylaşım şöyle

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi."