Kenya'da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

Kenya'da şiddetli yağışlar, başkent Nairobi'nin Mathare gecekondu mahallesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışlar sonucu mahalledeki yollarda su baskınları meydana geldi ve birçok ev ile işyeri sular altında kaldı. Su baskınlarından etkilenen ev sahipleri, hasar gören evlerinden ayrılarak okullara sığındı. Bu durum, bölgedeki yaşamı geçici olarak etkiledi.

Yağışlar birçok mahalledeki yollarda su baskınları oluştu, çok sayıda ev sular altında kaldı. Bölge sakinleri, şiddetli yağışların yol açtığı tahribatı ortadan kaldırırken sular altında kalan eşyalarını kurtarmaya çalıştı.