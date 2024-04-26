Kenya'da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: AA
Kenya'da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi
Kenya'da etkili olan şiddetli yağışlar yerel halkın hayatını olumsuz etkiledi.

Kenya'da şiddetli yağışlar, başkent Nairobi'nin Mathare gecekondu mahallesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışlar sonucu mahalledeki yollarda su baskınları meydana geldi ve birçok ev ile işyeri sular altında kaldı. Su baskınlarından etkilenen ev sahipleri, hasar gören evlerinden ayrılarak okullara sığındı. Bu durum, bölgedeki yaşamı geçici olarak etkiledi.

Yağışlar birçok mahalledeki yollarda su baskınları oluştu, çok sayıda ev sular altında kaldı. Bölge sakinleri, şiddetli yağışların yol açtığı tahribatı ortadan kaldırırken sular altında kalan eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

yatay-00-00-48-20-still027.jpg

yatay-00-01-05-04-still028.jpg

yatay-00-01-22-27-still029.jpg

yatay-00-01-48-18-still030.jpg

Son Haberler
Arda Güler parıl parıl parladı. Milli yıldızın Real Madrid'deki resitalini Volkan Aliakar yazdı Spor
Arda Güler parıl parıl parladı. Milli yıldızın Real Madrid'deki resitalini Volkan Aliakar yazdı
Elazığ'da 3 kız öğrencisini taciz eden öğretmen, tutuklandı Yaşam
Elazığ'da 3 kız öğrencisini taciz eden öğretmen, tutuklandı
Merkez Bankası büyük fırsat kaçırdı Yazarlar
Merkez Bankası büyük fırsat kaçırdı
İYİ Parti olağanüstü kongresi/“Köprüden Önce Son Çıkış” Yazarlar
İYİ Parti olağanüstü kongresi/“Köprüden Önce Son Çıkış”
Deve mi, kuş mu? Deve kuşu mu? Yazarlar
Deve mi, kuş mu? Deve kuşu mu?
18 yaş altı çalışma ve sigortalılık Yazarlar
18 yaş altı çalışma ve sigortalılık
Türk birliğine giden yolda iki dergi Yazarlar
Türk birliğine giden yolda iki dergi