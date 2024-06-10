Cemal Enginyurt'tan Bakan Şimşek'e yeni vergi önerileri. 'Güneş'ten vergi almayı düşünüyor musun?'

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Cemal Enginyurt'tan Bakan Şimşek'e yeni vergi önerileri. 'Güneş'ten vergi almayı düşünüyor musun?'

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un deniz kenarında çektiği video gündem oldu. Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek, "Güneş çok güzel vergi almayı düşünüyor musun?" dedi.

Muhalif siyasetçiler arasında iktidara yönelik en sert ifadeleri kullanan isimlerin başında başında gelen Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, deniz kenarında çektiği bir video ile bir kez daha dikkat çekti.

Enginyurt, çektiği video ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e deniz kenarından çektiği bir videoyla seslenerek, Güneş'ten ve denizden vergi almasını önerdi.

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"GÜNEŞ ÇOK GÜZEL VERGİ ALIN"
Cemal Enginyurt, hükümetin ekonomi politikalarını deniz kenarında çektiği bir video ile eleştirdi. Bakan Şimşek'e çağrıda bulunan Enginyurt, söz konusu videoda güneşi göstererek, güneşten de vergi alınması önerisinde bulundu. Ardından denizi de gösteren Enginyurt, deniz kenarında gezenlerden de vergi alınması çağrısında bulundu.

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"VERGİ KAÇAKÇILIĞI VAR"
Konuşmasında balık tutanları da ihmal etmeyen Enginyurt "Vergi kaçakçılığı var" diyerek balık tutan vatandaşlardan da vergi alınması çağrısında bulundu. Enginyurt, video sonunda Şimşek'e "Adaletiniz batsın, yazıklar olsun" sözleriyle tepki gösterdi.

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"FAKİRDEN AL, ZENGİNE DAĞIT"
Enginyurt konuşmasının devamında, "Nefes alıyoruz, biz yürüyoruz, koşuyoruz, vergi almaya devam et. Fakirden al, zengine dağıt, işin gücün bu Mehmet Şimşek. Adaletiniz batsın, yazıklar olsun." diye konuştu.

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