Cemal Enginyurt ‘eşkıya dünyaya hükümdar olmaz’ paylaşımı yaptı. Türk bayrağını eliyle tutarak ‘sana söz’ dedi

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Enginyurt, bir aracın içinden yaptığı paylaşımda Edip Akbayram’ın ‘Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz’ şarkısına eşlik etti. Şarkının sonunda da aracın aynasına asılı olan Türk bayrağını tutarak Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasının sloganı olan ‘sana söz’ ile cümleye başladı. Enginyurt, 'sana söz, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz' dedi.

Cemal Enginyurt o anları;

‘’Sana söz

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’’ şeklinde paylaşırken iletiye Kemal Kılıçdaroğlu ve Gültekin Uysal’ı da ekledi.

KILIÇDAROĞLU’NUN SEÇİM KAMPANYASI: SANA SÖZ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim kampanyasını Twitter hesabında paylaştığı video ile geçtiğimiz günlerde başlattı.

CHP'den yapılan bilgilendirmede "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından saat 18.50’de paylaşacağı video, kendisinin Cumhurbaşkanı adaylığı kampanyasının resmi başlangıcıdır" denilmişti.

Kılıçdaroğlu saat 18.50'de resmi hesabından "Sana Söz yine baharlar gelecek…" notuyla bir video yayınladı.