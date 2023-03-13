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Cemal Enginyurt Hüda-Par hakkında Cumhur İttifakı'nın duyulmasını istemeyeceği şeyler söyledi

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt Hüda-Par’ın cumhur ittifakına katılmasını değerlendirdi. Enginyurt, Hüda-Par hakkında çok sert eleştirilerde bulundu.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 14:25
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Cemal Enginyurt'tan AKP ve MHP'nin duyulmasını istemeyeceği sözler

Cemal Enginyurt Hüda-Par hakkında Cumhur İttifakı'nın duyulmasını istemeyeceği şeyler söyledi
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Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamıştı. Zekeriya Yapıcıoğlu, kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından alınan kararı kamuoyuna duyurdu.

Gerçekleşen bu katılım üzerine Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda çok sert eleştirilerde bulundu. Enginyurt, Hüda-Par’ın Hizbullah terör örgütüyle olan ilişkisi ve Diyarbakır eski emniyet müdürü Gaffar Okkan’ın şehit edilişi hakkında;

‘’Kanlı Terör örgütü Hizbullahın partisi, Diyarbakır Emniyet müdürü Gaffar Okanı Şehit edenlerin partisi. Türk isminden, Bayrağından rahatsız olanların partisi, NE MUTLU TÜRK'ÜM sözünü kaldıracağız diyenlerin partisi Hüda Par, Cumhur İttifakına dahil oldu. Ne diyelim?’’ şeklinde paylaşım yaptı.

Enginyurt paylaştığı videoda da şunları söyledi;

 ‘’Türk ismini kaldırmak isteyen, Türk bayrağı değil Türkiye bayrağı denilmeli diyen, Ne mutlu Türküm diyene yazılarını kaldıracağını söyleyen, bu milletin Türklüğünden, Türkiye Cumhuriyet’i ifadesinden rahatsız olan, Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan’ı kahpece şehit eden Hizbullah da dahil bütün kirli ilişkilerin ortak odağı olan Hüda-Par şimdi cumhur ittifakına dahil olmuş. Ne demişti Recep Tayyip Erdoğan: ‘bizi Hizbullahla yan yana getirmek isteyen namerttir’. Ne diyor HÜDA-PAR: ‘Hizbullah terör örgütü değildir’. Kim Hüda-Par’ın yöneticileri? Hizbullah davasından hapis yatıp çıkanlar. Hayırdır? Siz ‘kürdistan’ kuracağım diyen HDP’ye karşısınız, biz de karşıyız. İslamcı ‘kürdistan’ kuracağız diyen Hüda-Par’la yan yana gelmek, onlarla ittifak kurmak nasıl bir anlayış? Nasıl bir kafa yapısı? Gideceğinizi gördünüz, HÜDA-Parla bile yan yana gelmekten imtina etmiyorsunuz. Yazıklar olsun.’’

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