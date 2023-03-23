Cemal Enginyurt'tan Saray'a çok konuşulacak çıkış. Paylaşımı görenler iktidar kulislerinde gülüyor

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL yapılmasına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Enginyurt Twitter hesabından paylaşımda bulunarak tüm emekliler için zam istedi.

“TARZAN ZORDA”

“Emekliye zam bütün emekliler için olmalı.” diyen Cemal Enginyurt, “İşiniz gücünüz yalan dolan, istifa edin. Tarzan zorda.” dedi.

Cemal Enginyurt’un paylaşımı şöyle;

Emekliye zam yetmez ama Evet. İnşallah seçim sonrası en düşük emekli maaşı Asgari ücrete eşit olacaktır.

Sayın Erdoğan, en düşük emekli maaşı 7500 oldu anladık. Pekala emekli maaşını alan diğer insanlar ne olacak? Emekliye zam bütün Emekliler için olmalı. İşiniz gücünüz yalan dolan, istifa edin. Tarzan zorda.

ERDOĞAN NE DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında emeklilere yönelik önemli bir açıklama yaptı. Maaşlara zam yapılacağını söyleyen Erdoğan, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan, 7 bin 500 liraya yükseltileceğini duyurdu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 7 BİN 500 LİRA OLACAK

En düşük emekli maaşına zam yapacaklarını belirten Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun." dedi.