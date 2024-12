Cemal Enginyurt'un paylaşımını okuyanlar gözyaşlarını tutamadı

Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, dün X hesabı üzerinde köpeği ‘Podi’nin vefat ettiğini açıklamıştı. Enginyurt, paylaşımı hemen ardından bu sefer Podi için ağıt yaktı. Enginyurt, “PODİ EVLATDI. PODİ SEVDAYDI. O bir köpek değil CANIMIZDI. RAHAT UYU PODİ” dedi.

ENİGNYURT'UN ACI GÜNÜ

Geçtiğimiz günlerde Demokrat Parti’den istifa eden Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, dün acı haber aldı. Enginyurt X hesabı üzerinden acı haberi duyurdu. Enginyurt, köpeği Podi’nin vefat ettiğini paylaştı. Enginyurt, “Sevdiğiniz ne varsa kıymetini bilin. Canım PODİ vefat etti. Evimizin neşesi,tatlısı,canımız gitti. Işıklar içinde uyusun.” ifadelerini kullandı.

"PODİ CANDI,CANANDI"

Podi’nin ölümü Enginyurt’u derin üzüntüye boğdu. Enginyurt, X hesabı üzerinden yaptığı ikinci paylaşımda Podi için ağıt yaktı. Enginyurt, “Ölen bir köpek değildi bizim için. PODİ candı,canandı. Evimizin neşesiydi.. Her günümüz başka güzeldi onunla. Akşam zili çaldığım da,havlayarak üstüme atlaması bir başkaydı. Soframızın vazgeçilmeziydi. PODİ EVLAT dı. PODİ SEVDAYDI. O bir köpek değil CANIMIZDI. RAHAT UYU PODİ.” dedi.

ENGİNYURT'UN PAYLAŞIMINA DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Enginyurt'un son paylaşımına ise destek mesajları geldi. Bazı kullanıcılar tarafından, "Of ne acı gerçekten üzüntünüzü paylaşıyorum vekilim", "Başınız sağ olsun.Şimdi bende kedilerimi besledim.Can onlar can.", "Başınız sağolsun. Allah sabır versin" ve "Çok üzgünüm. Evcil hayvanı olan herkes, hepimiz sizi çok iyi anlıyoruz, şu an nasıl bir acı yaşadığınızı biliyoruz. Ben de yaşadım maalesef 5,5 yıl önce bir kedimi (ilk göz ağrımdı) kaybettim. Size sabır dilemekten başka bir şey gelmiyor elden." yorumları yapıldı.

CEMAL ENGİNYURT KİMDİR?

Cemal Enginyurt, 9 Nisan 1965 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Türk gazeteci ve siyasetçi kimliği ile biliniyor. İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da bitirdi. Üniversite öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü okudu. Henüz Lise 1 öğrencisi iken 12 Eylül 1980 darbesiyle 3 yıl hapiste yattı. 12 Eylül sonrası İlk Ülkü Ocakları faaliyetini başlattı. 1991 yılında MHP İl sekreteri olarak başladığı parti yöneticiliği,1993 yılında MHP MYK üyesi, 1994 yılında MHP Ordu il başkanı seçildi. Aynı yıl MHP'den Ordu Belediye başkan adayı,1995 seçimlerinde MHP Ordu 1.sıra milletvekili adayı olmuştu.

1999 yılında MHP’nin Ordu ilinde seçilen ilk milletvekili oldu. 2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçildi. Bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu. Fakat seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu ancak orada da seçilemedi. 2020 yılında MHP'den ihraç edilerek Demokrat Partiye geçiş süreci oldu. 14 Mayıs 2023 seçim sonucuna göre DP'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili oldu. Ancak son olarak DP’den istifa ederek yoluna şu anda bağımsız olarak devam etmektedir.

