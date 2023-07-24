Cenaze yolunda kaza: 9 yaralı

Kastamonu'da, Sinop’tan yakınlarının cenaze merasimi için Ankara'ya giden ailenin bulunduğu hafif ticari araç ile cip çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Cenaze yolunda kaza: 9 yaralı

Kaza, Kastamonu-Ankara karayolu Diphan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop’un Boyabat ilçesinden bir yakınlarının cenaze merasimine katılmak için Ankara'ya giden Hüseyin T. yönetimindeki 57 AAE 818 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, tatilden Kastamonu’ya döndüğü öğrenilen Taner G. idaresindeki 37 ACC 910 plakalı Peugeot marka cip ile çarpıştı.

Kazada sürücüler Taner G. ve Hüseyin T. ile araçlardaki Sibel G., çocukları Çınar G. ile Öykü G., Fatih A., Müzeyyen A., Sündüs T. ve Gülizar A. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle tek şeridi kapanan yolda trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Jandarma ve trafik ekiplerinin incelemelerin ardından araçların kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı.

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