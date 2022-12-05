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Cenazeden dönerken kaza yapan eski belediye başkanı yaralandı, eşi hayatını kaybetti

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı eski Çavuşbaşı Belde Belediye Başkanı Osman Şimşek, Samsun’dan akrabasının cenaze töreninden dönerken Kırıkkale’de cipi ile geçirdiği trafik kazasında yaralanırken, eşi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 23:22
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Cenazeden dönerken kaza yapan eski belediye başkanı yaralandı, eşi hayatını kaybetti

Cenazeden dönerken kaza yapan eski belediye başkanı yaralandı, eşi hayatını kaybetti
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İHA  - Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 47’nci kilometresindeki Balışeyh ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Osman E. (25) idaresindeki 06 BJC 168 plakalı pikap, Nazlı B.’nin (27) kullandığı 06 BA 0082 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil şarampole devrildi. Osman Şimşek (60) idaresindeki 34 CHS 602 plakalı cip de kaza sebebiyle sol şeritte duran pikapla çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı eski Çavuşbaşı Belde Belediye Başkanı olduğu öğrenilen Osman Şimşek’in eşi Esin Asiye Şimşek (59) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücüler Osman Şimşek ile Osman E. ve pikapta bulunan eşi Hatice E. (24) ile çocukları Mehmet Efe E. (3) ise, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Osman E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi de kazadan yara almadan kurtuldu.
Kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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