Cenazeye gitmek isterken dereye uçarak can verdiler

Kaynak: İHA
Cenazeye gitmek isterken dereye uçarak can verdiler
Ordu Kumru'da dereye uçan otomobilde bulunan bir çift hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alaattin Bükü (57) yönetimindeki 61 AR 844 plakalı otomobil, Erikçeli Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye uçtu.

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Aileden haber alamayanca yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Yapılan arama çalışmaları sonucunda dereye düştüğü tespit edilen otomobil, iş makineleri yardımıyla dereden çıkartıldı. Kazada sürücü ve eşi Nuray Bükü'nün (56) hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Bükü çiftinin öğlen saatlerinde Ünye ilçesine cenazeye gitmek için yola çıktığı ve kendilerinden haber alınamadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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