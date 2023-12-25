Cenazeye gitmek isterken dereye uçarak can verdiler

Alınan bilgiye göre, Alaattin Bükü (57) yönetimindeki 61 AR 844 plakalı otomobil, Erikçeli Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye uçtu.

Aileden haber alamayanca yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Yapılan arama çalışmaları sonucunda dereye düştüğü tespit edilen otomobil, iş makineleri yardımıyla dereden çıkartıldı. Kazada sürücü ve eşi Nuray Bükü'nün (56) hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bükü çiftinin öğlen saatlerinde Ünye ilçesine cenazeye gitmek için yola çıktığı ve kendilerinden haber alınamadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.