Cengiz İnşaat Filipinler'de ihaleye giriyor. Bizde kaynak ve takat kalmadı. Biraz da Filipinliler garanti ödesin

Türkiye’de kamu ihalelerini en çok alan alan isimlerin başında gelen Cengiz İnşaat, Filipinler’in başkenti Manila’da bulunan Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı’na katılacak.

Cengiz İnşaat Filipinler'de ihaleye giriyor. Bizde kaynak ve takat kalmadı. Biraz da Filipinliler garanti ödesin

Patronlar Dünyası’ndan Gökmen Mert Kural’ın özel haberine göre; Türkiye’de yaptığı inşaat ihaleleriyle öne çıkan Cengiz, rotasını Asya’nın en uzak köşesi Filipinler’e çevirdi. Güneydoğu Asya’nın en kalabalık ülkelerinden biri olan Filipinler’in en önemli havalimanı projesine Cengiz İnşaat teklif vermeye hazırlanıyor. Orta Asya, Ortadoğu ve Doğu Avrupa ülkelerinde projeler yapan Cengiz İnşaat, ilk kez Asya’nın Pasifik bölgesine girmiş olacak. Cengiz İnşaat’ın ilgilendiği proje yılda 35 milyon yolcu ağırlayan, ülkenin en eskilerinden biri olan Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı. Filipinler Ulaştırma Bakanlığı 170 milyar Filipinler Pezosu yani yaklaşık 300 milyon dolarlık projeye katılma kararı aldı.

6 TEKLİF VAR

Cengiz, havalimanının rehabilitasyon projesine teklif veren 6 şirketten biri oldu.

Cengiz ile birlikte ihale belgesi alan şirketler yerel San Miguel Corp., Hintli GMR Group, Manila Uluslararası Havaalanı Konsorsiyumu, Spark 888 Management Inc. ve Asya Havaalanı Konsorsiyumu oldu. 27 Aralık’ta açıklanacak ihaleyle projedeki yolcu kapasitesi sayısı 60 milyonun üzerine çıkacak.

Ulaştırma Bakanı Jaime Bautista, ihale öncesi konferansta, ihale sürecinde şu ana kadarki sonuçların olumlu olduğunu ve komitenin daha fazla potansiyel teklif sahibi bulmayı umduğunu söyledi.

İhaleyi kazanacak olan şirket veya konsorsiyum, yolcu terminallerinin ve hava tarafı tesislerinin rehabilite edilmesinden sorumlu olacak, havaalanında intermodal transferi mümkün kılacak olanakların sağlayacak ve terminal 3'ten Metro Manila Metrosu'na bağlantının inşasını üstlenecek.

ASYA-PASİFİK’İN EN KÖTÜSÜ

Adını 21 Ağustos 1983'te havaalanında suikasta uğrayan eski Filipin Senatörü Benigno "Ninoy" Aquino Jr.'dan alan havalimanı, 1948 yılından bu yana faaliyette. Başkent Manila’nın dünyaya açılan kapısı olan havalimanı, Asya-Pasifik'in en kötü havalimanlarından biri olarak biliniyor. İstanbul’un Yeni Havalimanı’nı yapan Cengiz, Kuveyt ve Erbil Havalimanları projesinde de yer almıştı. Bu Cengiz İnşaat’ın yurtdışında aldığı üçüncü havalimanı işi olacak.

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