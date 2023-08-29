Cengiz Ünder'i Fenerbahçe'ye yeni sevgilisi getirmiş. Bomba transferden aşk hikayesi çıktı

Editör: Osmancan EROK

Fenerbahçe’nin yeni yıldız transferi Cengiz Ünder’in Marsilya’dan İstanbul’a gelmesinde yeni sevgilisi Bilge Yenigül’ün etkili olduğu iddia ediliyor.

Hem Süper Lig’de hem de diğer kulvarlarda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, Ünder ile 4 yıllık sözleşme imzalamış ve 15 milyon Euro’luk bonservis karşılığında transfer etmişti.

Görünen o ki Cengiz Ünder imza atarken hem bir yandan kariyerini düşünmüş hem de aşk hayatını...

İddialara göre yıldız futbolcu, bir süredir sosyetenin de tanınmış ismi olan influencer Bilge Yenigül ile birlikteymiş ve Yenigül’ün transfer kararında çok etkili olduğu söyleniyor.

Bilge Yenigül’ün de sıkı bir futbol seyircisi olduğu, Fenerbahçe-Twente maçında ortaya çıktı.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Twente’yi 5-1 yenerken, tribünde Yenigül de vardı. Cengiz Ünder, maçta yedekti ama belli ki sevgilisi hiçbir maçını kaçırmayacak

Bilge Yenilgül'ün Instagram'da yaklaşık 162 bin takipçisi bulunuyor. Yenilgül'ün sosyal medya platformunda paylaştığı diğer fotoğraflar şöyle...