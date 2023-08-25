Cenk Eren hastaneye kaldırıldı. "Siz siz olun yapmayın" diyerek uyardı

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Hasta yatağından paylaşım yapan Eren, "Siz siz olun bedeninize çok yüklenmeyin, hiçbir şey sağlığınızdan önemli değil" dedi.

"PROGRAMLARIMI İPTAL ETMİYORUM"

Sağlık durumu hakkında açıklama yapan şarkıcı, "Hastalık çok kötü ama böyle günlerde dostların olması paha biçilemez. Arayan soran herkese minnettarım, iyiyim. Programlarımı iptal etmiyorum, dokuz canlı gibiyim" ifadelerini kullandı.

