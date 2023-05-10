Şarkıcı Cenk Eren arazi aracı aldı

Şarkıcı Cenk Eren, 3 milyon TL’lik Mercedes pikap aldı. Eren bu yaz yeni aracıyla doğanın tadını çıkarmak için gün sayıyor.

Şarkıcı Cenk Eren arazi aracı aldı

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Cenk Eren, kendine 3 milyon TL’lik Mercedes kamyonet aldı.

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Eren, kamyonetiyle doğanın tadını çıkarmak için gün sayıyor. Brad Pitt’in ünlü filmi Benjamin Button gibi geriye doğru yaşlanan, daha doğrusu gençleşen Cenk Eren, yaşam tarzını da gençleştirmek için yeni bir araba almış. 3 milyon TL’ye Mercedes X kamyonet alan sanatçı, köpekleri Mia ve Camgöz’le sık sık kendini doğaya atmaya hazırlanıyor.

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Bu arada geçtiğimiz günlerde sözü ve müziği kendisine ait olan “Hayat” şarkısını çıkaran Cenk Eren, şarkıya gelen yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olmuş. Yıllardır muhteşem sahne performansıyla herkesin dilinde olan sanatçı, sahnedeki tarzıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

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