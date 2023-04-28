Cenk Tosun Galatasaray'a karşı olan seriyi sürdürmenin peşinde

Beşiktaş’ta forma giyen golcü oyuncu Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla Galatasaray’a karşı ligde çıktığı 7 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Cenk, attığı bu 3 golü ise son 4 müsabakada kaydetti.

Cenk Tosun Galatasaray'a karşı olan seriyi sürdürmenin peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, 30 Nisan Pazar günü evinde Galatasaray ile mücadele edecek. Zirve yarışında geçtiğimiz hafta sarı-kırmızılılar ve Fenerbahçe’nin puan kaybetmesiyle farkı indiren 62 puanla üçüncü sıradaki Kara Kartal, Aslan karşısında galip gelerek de iddiasını sürdürmek istiyor.

Ligde son 9 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in hedefi bu başarılı grafiği devam ettirmek. Güneş, bu bağlamda da son haftalarda olduğu gibi yine hücum hattından yüksek performans bekliyor. Son 8 maçta rakip ağlara 19 gol bırakan siyah-beyazlılarda ileri uçta Aboubakar - Cenk ikilisiyle birlikte Redmond’un da performansı belirleyici olacak.

SON 4 MAÇTA 3 GOL ATTI
Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla ligde Galatasaray’a karşı 7 maçta top koşturdu. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asist kaydetti. Cenk, söz konusu golleri son 4 mücadelede attı. Bu sezon ligin ilk yarısında Kartal’ın deplasmanda 2-1 kaybettiği müsabakada takımının tek golünde imzası olan 31 yaşındaki futbolcu, 2017-2018 sezonunun 14. haftasında Beşiktaş’ın evinde 3-0 kazandığı maçta da 1 kez ağları sarstı.

Cenk Tosun, 2016-2017 sezonunda da yine iç sahada oynanan ve 2-2 beraberlikle sona eren Galatasaray mücadelesinde de 78. dakikada siyah-beyazlılara 1 puanı getiren golü atan isimdi.
Ay-yıldızlı oyuncunun bu sezon ise ligde 27 maçta 12 gol, 3 asisti bulunuyor. (İHA)

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