Cennet gibi tatil adasında haşemayı yasakladılar

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lecci Belediye Başkanı Don Georges Gianni, 7 Ağustos’ta aldığı kararla, kentteki plajlarda tesettürlü mayo giymeyi yasakladı. Kararda, 30 Eylül’e kadar “laikliğe saygı” çerçevesinde uygun kıyafet giymeyenlerin plajlara girmesinin yasaklandığı belirtilirken, dini kıyafetlerin çatışmaya yol açabileceği ileri sürüldü.

Kararda, “Fransa ve ibadet yerleri terör eylemlerinin hedefi olabilirken, dini aidiyet belirten plaj kıyafetleri, kamu düzeninin bozulması riski taşıyabilir ve bu risklerin önlenmesi gerekiyor” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, başta Orta Doğu olmak üzere dünya genelinde gerilim ortamının olduğuna dikkat çekildi.

Korsika Valiliği, bu kararın mevzuata uygun olup olmadığını kontrol edecek. Daha önce, Mondelieu-La-Napoule Belediyesi de 15 Haziran-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında plajlarda tesettürlü mayoyu yasaklamıştı. Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH), bu yasağın iptali için Nice İdari Mahkemesi’ne başvurmuş, ancak mahkeme, belediyenin kararının kamu düzeninin bozulmasını önlemeye yönelik olduğu gerekçesiyle başvuruyu reddetmişti.

LDH, yerel mahkemenin bu kararına itiraz ederek Danıştay’a başvurmuş ve Danıştay, 17 Temmuz 2023’te yayınladığı kararla, kişinin hareket, vicdan ve kişisel özgürlüklerini ciddi şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle Mondelieu-La-Napoule plajlarındaki tesettürlü mayo yasağını iptal etmişti.