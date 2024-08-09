Ersan Şen 'Sen hakikaten cahilsin' dedi! Stüdyo karıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ersan Şen 'Sen hakikaten cahilsin' dedi! Stüdyo karıştı

Ersan Şen ile Hacı Yakışıklı canlı yayında birbirine girdi.

Ünlü hukuk profesörü Ersan Şen, Avukat Turan Aydoğan, Hacı Yakışıklı, Dr. Hazar Vural Jane ve Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir tv100'de Erdoğan Aktaş'ın konuğu oldu.

"BEŞAR ESAD İLE ANLAŞMALIYIZ"

Programda Türkiye'nin Suriye operasyonları konuşulurken Ersan Şen ve Hacı Yakışıklı arasında tartışma çıktı. Hacı Yakışıklı, Ersan Şen'e, "Suriye'den çekilelim mi?" diye sordu. Ersan Şen soruya "Suriye'den çekilmeliyiz. Milletimizin geleceği için Beşar Esad ile anlaşmalıyız. Şehit istemiyorum" diyerek yanıt verdi.

"TAMAMEN HAMASET"

Tansiyonun yükseldiği bu dakikalarda Yakışıklı, "Bu hamaset, şehitlerimizin üzerinden konuşmak tamamen hamaset" dedi.

"HAKİKATEN CAHİLSİN SEN HACI"

Tartışma sırasında Ersan Şen, Hacı Yakışıklı'ya, "Hakikaten cahilsin sen Hacı" dedi. Bu ifadenin ardından Hacı Yakışıklı, "Düzgün konuş, lafını iade ediyorum" diyerek bağırdı.

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