Cep telefonu kalp hastalığı yapar mı

40'lı yaşlarda başlayan kalp hastalıklarının cep kullanımı bağımlılığıyla daha erken ortaya çıkması mümkün mü? İşte, yanıtı...

KAYNAK: DHA
Cep telefonu kalp hastalığı yapar mı

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Gülay Yılmazer cep telefonu kullanımı bağımlılığıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Yılmazer, "Ergenlik, bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçtiği dönem olmasından dolayı son derece önemli.Sağlıklı geçirilmesiyle yetişkinliğe de sağlıklı bir başlangıç yapılabilmek mümkün oluyor” diye konuştu.

ERGENLİKTE DAHA MI ÇOK ETKİLİYOR

Bireyin ergenlik döneminde bağımlılıklara karşı daha açık olduğunu dile söyleyen Yılmazer, dünyada son dönemde hızla artan akıllı telefon kullanımının özellikle ergenlerde fiziksel ve psikososyal sorunlara neden olduğunu hatırlattı ve şunları söyledi:

"Özellikle aile, akran, arkadaş ve öğretmenlerle olan ilişkiler, akıllı telefon bağımlılığıyla ilgili riski olumlu ya da olumsuz yönde tetikleyebilecektir. Sosyal destek ağlarının güçlü olması akıllı telefon bağımlılığı riskini azaltırken, tam tersine bu ağların zayıf olması ergenleri farklı bir arayış içine yönlendirebilecektir. Ergenlerde telefon bağımlılığı duygu durum bozuklukları, depresyon, anksiyete, düşük benlik saygısı, sedanter yaşam tarzı (düzensiz fiziksel aktivitenin olduğu ya da fiziksel aktivitenin olmadığı yaşam tarzı), obezite ve beraberinde getirdiği işitme, görme bozuklukları ergenlerde karşımıza çıkan fiziksel ve psikososyal sorunlar arasında yer alıyor."

Ergenlik çağının riske atılamayacak kadar önemli olduğunu belirten Yılmazer, "Ergenler bizler için çok kıymetli. Yetişkinliğe geçiş sürecinde yer alıyorlar. Bu süreçte biz onları zararlı alışkanlıklardan ne kadar uzak tutabilirsek, ne kadar öz bakımını sağlayabilecek bir birey yetiştirebilirsek, o kadar sağlıklı toplumların oluşmasına katkı sağlayabileceğiz." diye konuştu.

ÇOCUKLAR TELEFON KULLANMALI MI?

Yılmazer, anne babaların oyalamak için çocuklarının önüne akıllı telefon koymasının, sakıncalı olduğunu belirterek şunları açıkladı:

"Obeziteyle birlikte kronik hastalıklar artacak. Bel çevresinde, kan basıncında, nabız hızında artış olacak, kardiyovasküler hastalıkları tetikleyebilecek. Gece geç saatlere kadar uyumama, gündüz uyku haliyle uyanma, uyku bozukluklarını beraberinde getirecek. Bunların hepsi aslında yetişkinlik çağında ortaya çıkabilen sorunları daha erken yaşlara çekmiş oluyor. Kardiyovasküler hastalık riski belki 40'lı yaşlarda ortaya çıkacak bir hastalıkken biz bu riski daha erken yaşlara kaydırmış oluyoruz, akıllı telefon bağımlılığıyla birlikte. Sedanter yaşamımız beraberinde yetersiz beslenme alışkanlığı ve obezitenin ortaya çıkışı kan lipid düzeylerimizi artıracak, kollestrol düzeylerimiz yükselecek, kan basıncımız artacak ve 40 yaş ve üzerinde ortaya çıkabilecek bu riskler artık 15 yaşından itibaren yol almaya başlayacak ve kronik hastalıklara zemin hazırlayacak."

DHA

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