Ceren Karakoç pozlarıyla yıktı geçti. 'Kızılcık Şerbeti'nin Nurseması ''vay canına'' dedirtti

Kızılcık Şerbeti'nde gittikçe güçlenen ve dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri haline gelen Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerine bir yenisini daha ekledi.

Sevilen oyuncunun 467 bi takipçili Instagram hesabından yayınladığı iddialı pozlarına kısa süre içerisinde 13 binin üzerinde beğeni ve 200'ün üzerinde yorum geldi.

Sürprizlere açık

"Tesir altına alıcı heyecanı, her defasında yeniden keşfedilmeyi bekleyen merak duygusu ve sürprizlere açık dönüşümleriyle farklı anlatıların çözümlemelerine odaklanıyor" notuyla pozları paylaşılan güzel oyuncuya beğeni yağdı.