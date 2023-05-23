Kızılcık Şerbeti ekibi sezon finalini kutladı

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finalini görkemli bir davetle kutladı.

Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç’ın yer aldığı senaryosunu Melis Civelek’in kalemi aldığı ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti heyecan dolu bir sezonu geride bıraktı.

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi güçlü isimlerin yer aldığı dizi, daha ilk sezonda reyting listelerinde ilk sırada yer almayı başardı.

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Gold Yapım imzalı sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finalini Address Hotel Istanbul ev sahipliğinde görkemli bir geceyle kutladı.

Kutlamada fenomen dizinin başrol oyuncuları, yapım ekibi ve tüm set çalışanlarının dahil olduğu 160 kişilik dev kadro bir araya geldi.

Eğlence dolu sezon finali kutlaması gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

