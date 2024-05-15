Ceren Moray'ın nikahını sevgilisi kıydı

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Ceren Moray'ın nikahını sevgilisi kıydı
Now Tv’de ekrana gelen Kirli Sepeti dizisinde sezon finaline birkaç bölüm kala Ceren Moray’ın canlandırdığı Hayriye karakteri evlendi.

Kirli Sepeti dizisinin düşen reytingler sebebiyle final yapacağı konuşulurken diziye bir şans daha verilerek ikinci sezonda da devam edilmesine karar verildi.

Sezon finaline birkaç hafta kala yayınlanan son bölümde Hayriye ve Yavuz nikah masasına oturdu.

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Dizide Hayriye karakterine hayat veren Ceren Moray'ın nikahını kıyan kişi ise dikkatlerden kaçmadı.

Dizide Hayriye ve Yavuz’un nikahını kıyan ismin Ceren Moray'ın sevgilisi Doğu Orcan olduğu anlaşıldı. İki senedir aşk yaşayan çiftin bu sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

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