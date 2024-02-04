Tavuk butları veya göğsü, yoğurt, nar ekşisi, zeytinyağı ve özel baharat karışımı ile buluşarak bu tarife özgü bir lezzet yaratan Çerkez tavuğu tarifini sizler için derledik. Peki, Çerkes tavuğu nasıl yapılır? Çerkes tavuğu tarifi için malzemeler neler?

ÇERKES TAVUĞU TARİFİ

Çerkes tavuğu, özel bir baharat karışımı ile hazırlanan ve genellikle tavuk butları veya göğsü kullanılarak yapılan lezzetli bir yemektir.

Malzemeler:

- 4 adet tavuk but veya göğüs

- 1 su bardağı yoğurt

- 3 diş sarımsak (rendelenmiş)

- 2 yemek kaşığı nar ekşisi

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- Yarım limon suyu

- Tuz, karabiber

Baharat Karışımı:

- 1 tatlı kaşığı kimyon, tuz, karabiber

- Yarım tatlı kaşığı pul biber, toz kırmızı biber, toz kişniş, zerdeçal

ÇERKES TAVUĞU NASIL YAPILIR?

Tavuk butları veya göğüsleri yıkayın ve fazla suyunu alın.

Geniş bir kasede yoğurt, rendelenmiş sarımsak, nar ekşisi, zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın. Bu karışımı tavuk parçalarına sürün ve buzdolabında en az 1 saat, tercihen bir gece boyunca marine edin.

Baharat karışımını hazırlamak için tüm baharatları bir kasede karıştırın.

Marine edilen tavukları fırın tepsisine veya ızgaraya yerleştirin. Üzerlerine hazırladığınız baharat karışımını sürün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında veya ızgarada tavukları pişirin. Tavuklar iyice kızarana ve iç sıcaklığı 75°C'ye ulaşana kadar pişirme işlemine devam edin.

Pişen tavukları sıcak servis yapın. İsteğe bağlı olarak yanında pilav, salata veya yoğurtlu bir sos ile servis edebilirsiniz.