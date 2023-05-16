Çerkezköy'de doğalgaz paniği

İHA'nın haberine göre, Çerkezköy Öztrak Caddesi’nde Çerkezköy Belediye ekiplerinin devam eden çalışmaları çerçevesinde caddede kazı çalışması yapan kepçe operatörü, yanlışlıkla doğalgaz borusunu patlattı.

Belediye ekipleri, durumu GAZDAŞ ekiplerine bildirirken, büyük bir gürültüyle çevreye yayılan doğalgaz, çevredeki vatandaşlar arasında korku ve panik yaşanmasına neden oldu.

Olay yerine gelen Çerkezköy polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. GAZDAŞ ekipleri doğal gazı keserek, gaz kaçıran boruyu tamir için çalışma başlatırken, Öztrak Caddesi ve İnan Sokak çalışmalar dahilinde trafiğe bir süre kapatıldı.