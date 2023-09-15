Çerkezköy'de orman yangını

Alevlere havadan 2 helikopterin yanı sıra karadan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, alevlere yaklaşık 500 metre mesafede bulunan ve 'Okullar Bölgesi' olarak adlandırılan bölgedeki 4 okuldaki öğrenciler, dumandan etkilenmemeleri için servislerle evlerine gönderildi.
Yangın havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.
Ekiplerin ormanda soğutma çalışmaları devam ediyor.