Çerkezköy'deki silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'da seyir halindeki otomobili takip eden ve yüzlerini kar maskesi ile kapatan motosikletteki 2 kişiden biri tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Çerkezköy'deki silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Geçen salı günü Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karacan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, V.C. yönetimindeki 55 ADV 790 plakalı otomobil seyir halindeyken, iddiaya göre, yüzlerinde kar maskesi bulunan motosikletteki 2 kişi tarafından bir süre takip edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Bir süre sonra motosikletten inen bir kişi, seyir halindeki otomobilde bulunan kişilere tabancayla art arda ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, kurşunların isabet ettiği E.D., C.D. ve İ.Ö., yaralandı. Sürücü V.C. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

cerkezkoyde-3-kisinin-yaralandigi-silahli-saldirida-5-tutuklama-9424-dhaphoto2.jpg

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yaptığı çalışmada, saldırıyı gerçekleştirilen şüphelilerin kimliğini belirledi. İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel’in koordinesinde İstanbul, Çorlu ve Çerkezköy’de düzenlenen operasyonlarda, hırsızlık başta olmak üzere birçok suçtan kaydı bulunan ve saldırıda tabancayı kullandığı belirlenen Berkay F., motosikleti kullanan İsmail K. ile saldırının azmettiricileri olduğu ve silah temin ettiği belirtilen Batuhan D., Ercan D., Özkan D., yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

cerkezkoyde-3-kisinin-yaralandigi-silahli-saldirida-5-tutuklama-9424-dhaphoto7.jpg

cerkezkoyde-3-kisinin-yaralandigi-silahli-saldirida-5-tutuklama-9424-dhaphoto3.jpg

Öne Çıkanlar
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Bursa'da 49 firari yakalandı Gündem
Bursa'da 49 firari yakalandı
İnsanların ölmeden önce pişmanlık duyduğu 5 şey Yaşam
İnsanların ölmeden önce pişmanlık duyduğu 5 şey
Volkan Demirel kırmızı kart gördü. Hatayspor ve Antalyaspor yenişemedi Spor
Volkan Demirel kırmızı kart gördü. Hatayspor ve Antalyaspor yenişemedi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. 6,5 ton uyuşturucu ele geçirildi, 391 şüpheli yakalandı Gündem
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. 6,5 ton uyuşturucu ele geçirildi, 391 şüpheli yakalandı
'Kıyafetin çok açık...' Türk turistin üstünü örttüler Gündem
'Kıyafetin çok açık...' Türk turistin üstünü örttüler
Mısır'dan 'insani ara' yeniden başlasın çabası Dünya
Mısır'dan 'insani ara' yeniden başlasın çabası