Çerkezköy'deki silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Geçen salı günü Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karacan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, V.C. yönetimindeki 55 ADV 790 plakalı otomobil seyir halindeyken, iddiaya göre, yüzlerinde kar maskesi bulunan motosikletteki 2 kişi tarafından bir süre takip edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Bir süre sonra motosikletten inen bir kişi, seyir halindeki otomobilde bulunan kişilere tabancayla art arda ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, kurşunların isabet ettiği E.D., C.D. ve İ.Ö., yaralandı. Sürücü V.C. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yaptığı çalışmada, saldırıyı gerçekleştirilen şüphelilerin kimliğini belirledi. İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel’in koordinesinde İstanbul, Çorlu ve Çerkezköy’de düzenlenen operasyonlarda, hırsızlık başta olmak üzere birçok suçtan kaydı bulunan ve saldırıda tabancayı kullandığı belirlenen Berkay F., motosikleti kullanan İsmail K. ile saldırının azmettiricileri olduğu ve silah temin ettiği belirtilen Batuhan D., Ercan D., Özkan D., yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.