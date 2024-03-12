Cesetle yaşayan adamın evine gittiler! İstanbul'da misafirlikte kabus

Düzenleme: Kaynak: DHA
Cesetle yaşayan adamın evine gittiler! İstanbul'da misafirlikte kabus
İstanbul Bağcılar’da başına aldığı darbe sonucu ölen kadını poşetlere saran Ensar Avuç, 10 gün cesetle aynı evde yaşadı. Polis ekipleri tarafından baskın yapılan evde bulunan ceset incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülürken 3 kişi gözaltına alındı.

Yeni Mahallede 4 katlı bir apartmanın bodrum katında oturan Ensar Avuç (60), 3 ay önce Bağcılar'da Songül Kurt (48) ile tanıştı. Kurt, kısa zaman sonra Ensar Avuç'un evinde yaşamaya başladı. İddiaya göre, bir süre önce Songül Kurt başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti.

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CESEDİ POŞETLERE KOYUP ODAYA BIRAKTI

Ensar Avuç, cesedi poşetlere sardı ve evin bir odasına bıraktı. 10 gün sonra Avuç'un evine misafir olarak gelen 2 kişi, poşetlere sarılı cesedi gördü ve evden ayrılarak başka bir arkadaşına durumu anlattı.

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POLİS EVE BASKIN DÜZENLEDİ

Durumu anlattıkları kadın, duyduklarını 10 Şubat Pazar günü polise söyleyerek ihbarda bulundu. Polis ekipleri, ihbar edilen eve baskın düzenledi ve poşetlere sarılı halde kadın cesedi ile karşılaştı.

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BAŞINA ALDIĞI DARBE SONUCU ÖLMÜŞ

Kadının cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıpta yapılan incelemede kadının başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

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KORKTUĞU İÇİN POLİSİ ARAMAMIŞ

Polis ekipleri, Ensar Avuç'u ve Avuç'un evine misafir olarak gelen 2 kişiyi gözaltına aldı. Avuç'un ifadesinde Songül Kurt'un kafasını sehpaya çarptıktan sonra hayatını kaybettiğini ve korktuğu için polisi aramadığını söylediği öğrenildi.

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Mahalleli Abdülaziz Akıncı, "Bir kadın ile bir erkek evde beraber yaşıyormuş. Kadın ölmüş, komşular cesedin kokusunun geldiğini söylemiş. Polisler gelmiş" dedi.

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