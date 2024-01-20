Sahillere cesetler vuruyor. Su kenarları ceset tarlasına döndü. Antalya’da neler oluyor

Kaynak: AA / DHA / İHA
Sahillere cesetler vuruyor. Su kenarları ceset tarlasına döndü. Antalya’da neler oluyor
Başta Antalya olmak üzere, Türkiye’nin çeşitli sahillerinde uzuvları olmayan cesetler kıyıya vuruyor. Cesetler, vatandaşlar arasında paniğe sebep oluyor.

Antalya'da son 3 günde 3’ncü ceset sahile vurdu. Son olayla beraber, aratarak devam eden korkunç olaylar paniğe sebep oluyor.

Son olarak bugün sabah saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'ndeki bir otelin çalışanları tarafından sahilde kadın cesedi bulundu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ekipler tarafından yapılan inceleme sonucu cesedin genç bir kadına ait olduğu tespit edildi. Genç kadının cansız bedeni, otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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SON CESET MERVE'YE AİT OLABİLİR

Antalya'nın Serik ilçesinde bugün bulunan cesedin, 12 gün önce kaybolan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimalinden dolayı, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi.

MANAVGAT VE ALANYA'DA DA CESETLER BULUNDU

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 17 Ocak tarihinde sahilde başı ve bir kolu olmayan ceset bulunmasından bir gün sonra, Alanya ilçesinde de belden yukarısı olmayan 10 yaşlarında kız çocuğunun cansız bedeni sahilde bulunmuştu.

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HATAY'DA DA AYNI DURUM YAŞANDI

Hatay'da ise Asi Nehri’nde son bir haftada bulunan iki cesede ek olarak dün tahliye kanalında erkek cesedi daha bulundu. Son vakayla birlikte bir hafta içerisinde ilçedeki sulama kanalında bulunan ceset sayısı üçe çıktı.

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İSTANBUL'DA DA BULUNMUŞTU

Antalya ve Hatay’daki olayların benzeri İstanbul’da da görüldü. Avcılar sahilinde, 18 Ocak tarihinde bir erkek cesedi bulundu. 24 yaşındaki yabancı uyruklu Maher Elvardis'e ait olduğu tespit edilen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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