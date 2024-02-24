Katili ortağı çıktı! 13 gündür kayıptı, cesedini ördek avlamaya giden avcının köpeği buldu

Olay, 11 Şubat’ta saat 19.00 civarında Aksu ilçesinin Murtana Mahallesi’nde gerçekleşti. Tuncay Okudan, Aksu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışıyordu ve 9 Şubat’ta kokoreç satışı yapan arkadaşı İsmail Oran ile bir minibüste iş ortaklığı kurdu. İki gün sonra, Okudan babasının kamyonetiyle Oran ile buluştu.

Kamyonet, Serik Caddesi’nde seyir halindeyken, ikili arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma esnasında Oran, yanında taşıdığı silahla Okudan’ı başından vurarak öldürdü. Oran, cinayetten sonra Okudan’ın cesedini Aksu ilçesinin Nebiler Mahallesi’ndeki Aksu Çayı yakınlarına bıraktı ve üzerini çalılarla örttü. Oran, olay yerinden ayrıldıktan sonra Okudan’ın babasına ait kamyoneti Serik Caddesi üzerinde kilitli bir şekilde bırakarak kaçtı.

AYAKKABI, KAN VE BEYNE AİT DOKU BULUNDU

Okudan’dan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine yapılan incelemede, Okudan’ın evden çıktığı kamyonet Serik Caddesi üzerinde terk edilmiş olarak bulundu. Polis ekipleri, araç içerisinde yaptıkları incelemede Okudan’a ait bir ayakkabı, kan ve beyin dokusu parçası ile 2 adet boş kovan buldu.

100 GÜVENLİK KAMERASI, 300 SAATE YAKIN GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda Okudan’ın en son İsmail Oran ile görüştüğünü belirledi ve soruşturmayı bu yönde derinleştirdi. Ekipler, Aksu ilçesindeki 5 mahallede bulunan yaklaşık 100 güvenlik kamerasının 300 saate yakın görüntüsünü inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, cinayeti İsmail Oran’ın işlediği şüphesiyle Oran gözaltına alındı. Cinayet silahı, Murtuna Mahallesi’nde bulunan bir depoya yakın bir noktada bulundu. İsmail Oran, ifadesinde Okudan’ın intihar ettiğini ve kendisinin öldürmediğini iddia etti. Ancak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oran, 21 Şubat’ta çıkarıldığı mahkeme tarafından cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

KÖPEK ÇAY KENARINDA BİR ŞEYLER KOKLADI

Bu süre zarfında, ailesi de uzun süre haber alamadıkları Okudan’ın cesedini ilçenin farklı noktalarında aramış, ancak herhangi bir sonuca ulaşamamıştı. Ancak, bugün sabah saatlerinde ördek avlamak için köpeğiyle beraber Aksu Çayı’nın kenarına gelen Orhan Kaya, köpeğinin çay kenarında bir şeyler kokladığını fark etti. Kaya, köpeğinin kokladığı şeyin bir insana ait ceset olduğunu anlayınca durumu jandarma ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EŞİ CENAZE ARACINA TUTUNMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞTÜ

Cesedin bütünlüğü bozulmuş ve çürümüştü. Yapılan kontrollerde cesedin Tuncay Okudan’a ait olduğu belirlendi. Haberi alarak olay yerine gelen Okudan’ın yakınları ve eşi Ayşenur Okudan, uzun süre gözyaşı döktü. Yapılan incelemelerin ardından Okudan’ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Cenaze aracının gidişi sırasında sinir krizi geçiren Ayşenur Okudan, araca tutunmaya çalışırken yere düştü. Anne Hanife Okudan, “Kuzum gitti, kolu mu yok, nasıl kıydılar sana” diye feryat etti.

"ÖRDEK AVLAMAYA GELDİM, CESET BULDUM"

Cesedi bulan avcı Orhan Kaya, “Ördek avlamaya geldim. Köpeğim, diğer köpeklerin bulunduğu yere giderek havlamaya başladı. Ben de orada canavar filan mı var diye gittim. Baktım ceset var hemen polis ve jandarmayı aradım” dedi.