Çeşme'de gece kulübündeki silahlı kavgada gözaltı sayısı 8’e çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir gece kulübünde çıkan, güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın'ın (30) öldüğü, 2 güvenlik görevlisi ile 10 müşterinin yaralandığı silahlı kavgada, 3 kişi daha gözaltına alındı. Böylece olayda gözaltı sayısı 8'e çıktı.

Çeşme'de gece kulübündeki silahlı kavgada gözaltı sayısı 8’e çıktı

Olay, 18 Ağustos gece saatlerinde Alaçatı Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Mekana gelen şüpheliler ile iş yerinin güvenlik görevlileri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Mermilerin isabet ettiği 3 güvenlik görevlisi ile olayın ardından yaşanan arbedede 10 müşteri yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik görevlilerinden Samet Öztaşkın doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşananlar ise gece kulübündeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Şüphelilerin kaçtıkları otomobili İnönü Caddesi'nde boş bir arsada ekipler tarafından terk edilmiş bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ilk olarak M.M., B.Y., O.D., Ü.G., İ.A. adlı 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca ele geçirildi. Olayda yaralanan bir güvenlik görevlisi ile 10 müşteri tedavilerinin ardından taburcu edildi. Silahla yaralanan diğer bir güvenlik görevlisinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylelikle gözaltı sayısı 8'e çıktı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

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