Çeşmeden bedava maden suyu akıyor. Gelen herkes bidon bidon doldurup gidiyor

Eskişehir'de bir çeşmeden yıllardır maden suyu akıyor. Suyunun şifalı olduğuna inandıkları çeşmeye adeta akın eden vatandaşlara göre, maden suyunun tadı marketlerde satılanlardan çok farklı.

KAYNAK: İHA
Çeşmeden bedava maden suyu akıyor. Gelen herkes bidon bidon doldurup gidiyor

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde neredeyse 25 yıldır çeşmeden akan doğal maden suyu, şifa arayanların uğrak noktası haline geldi. Her derde deva olduğu iddia edilen şifalı suyu içmeye gelen vatandaşlar, 10 kilometre ötede bulunan dağdan gelen suyu tadıp, yanlarında getirdikleri bidonlara dolduruyor.

“BİRÇOK DERDE DEVA”

Eskişehir’de yaşayan Abdullah Özkaya, şifalı su içmek için Mihalgazi'deki çeşmeye geldiklerini ifade etti. Suyun birçok derde deva olduğunu, ailece içmeye geldiklerini söyleyen Özkaya, “Damadım için geldik, denemek için buradan su doldurduk. Şifalı su içmek için buradayız. Yaklaşık 20-25 senedir bu su burada akıyor, hakiki maden suyudur, doğaldır ve şişedekiler gibi değildir.

aw014204-01.jpg

Eskiden daha çok akıyordu, ilerideki dağdan, 10 kilometre öteden geliyor ama suyun şiddeti kesildi. Bu suyun şifalı olduğu biliniyor, şifalı olmasa içilmezdi herhalde, gördüğünüz gibi hem içiyoruz hem de 5-6 şişe doldurduk yanımızda götürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“MARKETLERDE SATILANLARDAN ÇOK FARKLI”

Uzun yıllardır çeşmeye geldiğini ve şifalı sudan içtiğini söyleyen Hasan Kobal, yerli ve yabancı turistlerin de bu suyu içmek için bölgeye geldiğini ifade etti.

aw014204-03-2.jpg

Çeşmeden akan suyun doğal, lezzetli ve şifalı olması sebebiyle rağbet gördüğünü dile getiren Kobal, “Doğma büyüme Eskişehirliyiz, sık sık geliriz. Her şeyde olduğu gibi bu suyun da eski tadı bulunmuyor belki ama şifalı olmasıyla nam salıyor. Birçok insan geliyor, hatta eskiden burada çadırlarla kamp kuruyorlardı.

Köyler boşalınca insanlar artık uğramaz oldu, bu aralar turistleri görmüyorum ama herhalde onlar da gelip dolduruyorlardır. İçilebilir maden suyu yazıyor zaten. Hangi hastalıklara şifa olduğunu tam olarak bilmiyorum ama birçok derde şifa olduğu söyleniyor. Buldukça içiyorum diyebilirim. Marketlerde satılan maden sularına hiç benzemez çünkü onlara işlem uygulanıyor, bu tamamen doğal” diye konuştu.

aw014204-04.jpg

İlgili Haberler
Maden suyu ve soda arasındaki farkı nasıl ayırt edersiniz? En önemli ayrıntı şişenin üzerinde yazıyor
Uzmanından ‘maden suyu’ uyarısı. Faydaları olduğu gibi zararları da var
Öne Çıkanlar
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
Son derece rahatsız edici
Son derece rahatsız edici
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Son Haberler
Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı'na silahlı saldırı Spor
Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı'na silahlı saldırı
Bakan Şimşek’in açıklamalarına tepki yağdı. “Ekonomi Bakanı olduğunuzu hatırlatmak isterim” Siyaset
Bakan Şimşek’in açıklamalarına tepki yağdı. “Ekonomi Bakanı olduğunuzu hatırlatmak isterim”
Eşini darbetti, engel olmak isteyen oğlunu silahla vurdu Güncel
Eşini darbetti, engel olmak isteyen oğlunu silahla vurdu
Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı Güncel
Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
Kayserispor ilk galibiyetini aldı. Samsunspor 3 puana hasret. Mirza Şeker yazdı Spor
Kayserispor ilk galibiyetini aldı. Samsunspor 3 puana hasret. Mirza Şeker yazdı
Nunez mucizesi. Liverpool'u Newcastle'da kurtardı Van Dijk'i de Spor
Nunez mucizesi. Liverpool'u Newcastle'da kurtardı Van Dijk'i de
Depremde enkazdan kurtuldu kalbine yenildi Güncel
Depremde enkazdan kurtuldu kalbine yenildi