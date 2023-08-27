Çeşmeden bedava maden suyu akıyor. Gelen herkes bidon bidon doldurup gidiyor

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde neredeyse 25 yıldır çeşmeden akan doğal maden suyu, şifa arayanların uğrak noktası haline geldi. Her derde deva olduğu iddia edilen şifalı suyu içmeye gelen vatandaşlar, 10 kilometre ötede bulunan dağdan gelen suyu tadıp, yanlarında getirdikleri bidonlara dolduruyor.

“BİRÇOK DERDE DEVA”

Eskişehir’de yaşayan Abdullah Özkaya, şifalı su içmek için Mihalgazi'deki çeşmeye geldiklerini ifade etti. Suyun birçok derde deva olduğunu, ailece içmeye geldiklerini söyleyen Özkaya, “Damadım için geldik, denemek için buradan su doldurduk. Şifalı su içmek için buradayız. Yaklaşık 20-25 senedir bu su burada akıyor, hakiki maden suyudur, doğaldır ve şişedekiler gibi değildir.

Eskiden daha çok akıyordu, ilerideki dağdan, 10 kilometre öteden geliyor ama suyun şiddeti kesildi. Bu suyun şifalı olduğu biliniyor, şifalı olmasa içilmezdi herhalde, gördüğünüz gibi hem içiyoruz hem de 5-6 şişe doldurduk yanımızda götürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“MARKETLERDE SATILANLARDAN ÇOK FARKLI”

Uzun yıllardır çeşmeye geldiğini ve şifalı sudan içtiğini söyleyen Hasan Kobal, yerli ve yabancı turistlerin de bu suyu içmek için bölgeye geldiğini ifade etti.

Çeşmeden akan suyun doğal, lezzetli ve şifalı olması sebebiyle rağbet gördüğünü dile getiren Kobal, “Doğma büyüme Eskişehirliyiz, sık sık geliriz. Her şeyde olduğu gibi bu suyun da eski tadı bulunmuyor belki ama şifalı olmasıyla nam salıyor. Birçok insan geliyor, hatta eskiden burada çadırlarla kamp kuruyorlardı.

Köyler boşalınca insanlar artık uğramaz oldu, bu aralar turistleri görmüyorum ama herhalde onlar da gelip dolduruyorlardır. İçilebilir maden suyu yazıyor zaten. Hangi hastalıklara şifa olduğunu tam olarak bilmiyorum ama birçok derde şifa olduğu söyleniyor. Buldukça içiyorum diyebilirim. Marketlerde satılan maden sularına hiç benzemez çünkü onlara işlem uygulanıyor, bu tamamen doğal” diye konuştu.