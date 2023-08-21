Maden suyu ve soda arasındaki farkı nasıl ayırt edersiniz? En önemli ayrıntı şişenin üzerinde yazıyor

Vücudumuzun sıvı ihtiyacını doğru kaynaklardan almak, gün içerisinde kaybettiğimiz sıvıyı yerine koymak; cilt sağlığı, bilişsel performans, yorgunluk, halsizlik, bağırsak vb. sağlığımız ile ilgili birçok noktada büyük önem taşıyor. İşte tüm bu noktalarda etkili olan favori içeceklerimizden biri maden suyu. Ancak gerçek anlamda fayda sağlamak için doğru maden suyu seçimi çok önemli.

AMAN DİKKAT SODA MADEN SUYU DEĞİL

Soda ile maden suyu aynı şey değildir: Öncelikle madensuyunu seçerken dikkat etmemiz gereken birinci nokta soda olmamasıdır. Çünkü maden suyu ile soda aynı şey değildir. Soda, içme sularına karbondioksit ilave edilerek elde edilen asitli, yapay içecektir. Maden suyu ise, içeriğinde sodyum, potasyum gibi minerallere yer veren, jeolojik olarak koruma altında tutulan doğal mineralli yeraltı suyudur. Bu sebeple alırken "Doğal maden suyu", "Doğal mineralli su" olmasına dikkat etmek gerekir.

Sodyum miktarı önemli: Maden suyunu seçerken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, seçtiğimiz maden suyunun sodyum miktarıdır. Günlük sodyum ihtiyacımız 2400 mg’dır. İçtiğimiz doğal madensularının içerdiği sodyum miktarları çıkarıldıkları bölgeye göre değiştiği için maden suyu seçerken sodyum miktarının 200-300 mg’ın altında olmasına dikkat etmeliyiz. Özellikle tansiyon hastasıysanız veya sürekli olarak ödem sorunu yaşıyorsanız fazla miktarda sodyum almak sizi olumsuz etkileyecektir. Yani ödem atmak isterken ödem tutmamalı, tansiyonunuzu dengelemek isterken tansiyon hastası olmamalısınız.

MADEN SUYUNUN YARARLARI

Mineral deposu: Maden suyu içeriğinde bulunan mineraller sayesinde sağlığımız için büyük önem taşır. Örneğin magnezyum (kalp damar hastalıkları, kas ağrıları), kalsiyum (kemik sağlığı, florür (diş güçlenmesi) için oldukça önemlidir. Bu sebeple doğru maden suyunu seçip, doğru dozlarda içmek oldukça önemlidir.

Kilo vermek ve ödem atmak için etkili: Maden suyu vücuttaki sıvı ihtiyacına destek olması ve mineralleri sayesinde özellikle menstrual dönemde ödem atmaya oldukça etkilidir. Aynı zamanda midede tokluk hissi yaratıp rahatlatması da iştah kontrolünüzü sağlamanıza yardımcı olur. Fakat burada az önce bahsettiğimiz gibi sodyum miktarına dikkat etmeniz oldukça önemli. Benim önerim 200 mg’ın altında olanların tercih edilmesi ve madensuyunun içerisine taze sebzeler atılıp içilmesi…

SPORCULAR ÇOK TÜKETİYOR

Özellikle profesyonel sporcularıma veya yoğun antrenman programına sahip olan danışanlarıma en çok önerdiği içecek madensuyu. Çünkü iyi ve düzenli bir spor programına sahip olanların egzersiz sırasında atılan sıvı ve elektrolitleri tekrar yerine koymaları hem performans hem de kilo yönetimi için çok önemli. Maden suyu da bunu en hızlı, en pratik, en lezzetli ve en ekonomik yapmanın yolu! Sporcular, egzersiz sırasında normal bir kişiye göre ter ile çok fazla elektrolit kaybettikleri için sodyum miktarının fazla olduğu madensularını tüketmesi sorun yaratmayacak, hatta tam tersi fayda sağlayacaktır.

ÖDEMİN DÜŞMANI

Ödem atıcı maden suyu smoothie: 1 ince halka ananas, 1 adet salatalık, taze nane, taze maydanoz, 1-2 ince dilim limonu 1 şişe maden suyu ile mikserden geçirip afiyetle içebilirsiniz.