Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddet olayları artarak sürüyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, Guayas eyaletine bağlı Yaguachi kasabasındaki bir hastaneye baskın düzenleyerek kontrolü ele geçirmeye çalışan 68 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Yarı çıplak şekilde yere yatırılan çete üyeleri, ters kelepçeyle otobüse bindirilerek polis merkezine götürüldü. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği aktarıldı.

Polis açıklamasında, şüphelilerin tedavi gören bir çete üyesini hastaneden çıkarmak için baskın düzenlediği ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Polis ayrıca operasyon çerçevesinde şüphelilerin komuta merkezine çevirdiği bir “rehabilitasyon merkezine” baskın düzenlediğini duyurdu.

Ekvador’da yetkililer, gizli bir şekilde çeteler tarafından işletilen yüzlerce sağlık merkezinin kapatıldığını bildirmişti.

ÇETELER EKVADOR’U KAOSA SÜRÜKLEDİ

Ekvador’da 8 Ocak’ta Los Choneros çetesinin lideri “Fito” lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar’ın cezaevinden kaçmasından sonra Devlet Başkanı Daniel Noboa tarafından 60 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, çetelere karşı operasyon başlatılmıştı. Çete üyeleri ise sokaklara inerek sivilleri ve güvenlik güçlerini katletmekle tehdit etmiş, onlarca polisi ve cezaevlerindeki görevli gardiyanları rehin almıştı. Guayaquil’deki çete saldırılarında 8 kişi yaşamını yitirirken, Nobol kasabasında 2 güvenlik görevlisi ölmüştü.

Yerel kaynaklara göre, 17 milyon nüfuslu Ekvador’da 20 binden fazla üyesi olan yaklaşık 20 suç örgütü olduğu biliniyor.