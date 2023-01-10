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Gaziantep Başkanı istifa etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın başkanı Cevdet Akınal görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 20:36
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Cevdet Akınal koltuğu bıraktı. Gaziantep2te istifa şoku

Gaziantep Başkanı istifa etti
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Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Göreve geldiğimiz 2021/2022 sezonundan bu yana kamuoyuna yansıyan ve yansımayan çeşitli zorluklar içerisinde takımımızı bugüne kadar getirdik.Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarısı için elimizi taşın altına koyduk, şahsi düşünce içerisinde olmadık, olamazdık da. İyi niyet ve özveri anlayışı ile bir noktaya kadar gelebildik.

Gaziantep'in beklentilerini karşılayacak ve renkleriyle şanlı Antep Savunmasını sembolize eden kırmızı siyahlı formaya katkı sunmak isteyecek Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla bugün itibarıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Son olarak ligin 10. haftasında konuk olduğu Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, ardından çıktığı 7 maçta da sahadan 3 puanla ayrılamadı.

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