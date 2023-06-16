Cevdet Yılmaz, asgari ücrette 500 dolar ihtimaline kapıyı kapattı: Dolar yerinde durmuyor, TL konuşmak durumundayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret konusunda 500 dolar seviyesinde bir rakamın telaffuz edildiğinin hatırlatılması üzerine “Dolar yerinde durmuyor. Biz TL konuşmak durumundayız” dedi.

Cevdet Yılmaz, asgari ücrette 500 dolar ihtimaline kapıyı kapattı: Dolar yerinde durmuyor, TL konuşmak durumundayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında milyonların merak ettiği ‘yeni asgari ücrete’ ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret konusunda 500 dolar seviyesinde bir rakamın telaffuz edildiği hatırlatılan müzerine Yılmaz, “Dolar yerinde durmuyor. Biz TL konuşmak durumundayız. Buradaki temelimiz şu, çalışanlarımızı enflasyona hiçbir şekilde ezdirmemek. Bu bizim ana ilkemiz ve mümkünse büyümeden, kalkınmadan bu kesimlere refah payı vermek." ifadelerini kullandı.

İKTİDAR 'AŞAĞI YUKARI 500 DOLAR OLACAK' DEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin, seçimlerden önce yaptığı açıklamada asgari ücrette 500 dolarlık bir seviyeye işaret etmiş ve, “Asgari ücreti temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak” demişti.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Bu tutar ise yoksulluk sınırının altında kalıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem Güncel
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfaspor’un kupa töreninde arbede çıktı: Vali, kupayı eski başkandan kaçırdı Güncel
Şanlıurfaspor’un kupa töreninde arbede çıktı: Vali, kupayı eski başkandan kaçırdı
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı Güncel
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz Yaşam
Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
Tanju Özcan'dan CHP'den istifa eden Abdüllatif Şener'e: Kılıçdaroğlu'nu bu yüzden eleştiriyorum, sizin gibi badem bıyıklılara güvenerek siyaset yapmaya çalıştı Güncel
Tanju Özcan'dan CHP'den istifa eden Abdüllatif Şener'e: Kılıçdaroğlu'nu bu yüzden eleştiriyorum, sizin gibi badem bıyıklılara güvenerek siyaset yapmaya çalıştı
Uluslar Ligi'nde finalin adı: İspanya-Hırvatistan Spor
Uluslar Ligi'nde finalin adı: İspanya-Hırvatistan