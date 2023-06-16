Cevdet Yılmaz, asgari ücrette 500 dolar ihtimaline kapıyı kapattı: Dolar yerinde durmuyor, TL konuşmak durumundayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında milyonların merak ettiği ‘yeni asgari ücrete’ ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret konusunda 500 dolar seviyesinde bir rakamın telaffuz edildiği hatırlatılan müzerine Yılmaz, “Dolar yerinde durmuyor. Biz TL konuşmak durumundayız. Buradaki temelimiz şu, çalışanlarımızı enflasyona hiçbir şekilde ezdirmemek. Bu bizim ana ilkemiz ve mümkünse büyümeden, kalkınmadan bu kesimlere refah payı vermek." ifadelerini kullandı.

İKTİDAR 'AŞAĞI YUKARI 500 DOLAR OLACAK' DEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin, seçimlerden önce yaptığı açıklamada asgari ücrette 500 dolarlık bir seviyeye işaret etmiş ve, “Asgari ücreti temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak” demişti.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Bu tutar ise yoksulluk sınırının altında kalıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.