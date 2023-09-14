Cevizin kalbe nasıl yararı olur?

KOLESTEROL SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Cevizde bulunan yağların yaklaşık %15’ini tekli doymamış yağlar oluşturmaktadır. Birçok araştırma bu tip yağlarca zengin olan ceviz tüketiminin yüksek kolesterol seviyesinde ve diğer kardiyovasküler risk faktörlerinde bir azalmaya neden olduğunu göstermiştir.

Yapılan bir çalışmada, kolesterolü düşürmekte kullanılan bir Akdeniz diyetindeki % 35’lik enerji kısmının ceviz ile karşılanması durumu araştırılmış ve sonuçta ceviz içeren diyeti tüketen kişilerin (49 kişi) normal diyeti tüketenlere göre daha az LDL (Kanda taşınan düşük yoğunluktaki proteinler: Kolesterolü tasıma işlerini yürütürler) ve Lp(a) (lipoprotein a: yapı olarak LDL’ye benzemekte ve yapısında anormal bir protein taşımakta) seviyesi içerdiği bulunmuştur. Lp(a) miktarı kan pıhtılaşma oranını yükselterek damarlarının tıkanması için bir risk oluşturur.

DOĞAL MELATONİN KAYNAĞI



Melatonin beyin bezesi tarafından salgılanan bir hormondur. Bu hormon uyumayı kontrol eden bir mekanizmada rol alır ve aynı zamanda çok kuvvetli bir antioksidan özelliği gösterir. Ceviz, melatoninin insan vücudunun kullanıma hazır formunu içermektedir. Melatonin, gece çalışan ve zaman farkından dolayı uyku düzensizliği çeken kişilerde uyuma rahatsızlıklarını ortadan kaldırabilmektedir.

Bu hormonun üretimi vücut yaslandıkça azalmakta ve bu azalma sadece uyku düzensizliğine değil muhtemelen antioksidan eksikliği ile de ortaya çıkan serbest radikale bağlı hastalıkların da artmasına neden olabilmektedir. Cevizin antioksidan özelliği sebebiyle kanser riskini azaltabileceği, kardiyovasküler ve sinir sistemine zarar veren Parkinson ve Alzheimer gibi çok kuvvetli hastalıkların gelişimini erteleyebileceği veya azaltabileceği ileriye sürülmüştür. Ceviz daha zengin bir omega-3 yağ tipi kaynağıdır.

DÜZENSİZ KALP ATIŞINI ENGELLİYOR

Ceviz ayrıca, içerdiği omega-3 yağ asitleri sayesinde düzensiz kalp atışlarının engellenmesine, damarlarda daha az pıhtılaşma özelliği olan kan tipinin üretimine (kan pıhtılaşması birçok kalp krizi çeşidinde etkilidir) ve iyi HDL (yüksek yoğunluklu lipoprotein) kolesterol oranının kötü LDL kolesterol oranına göre artmasına yardım etmektedir.

Ceviz, yüksek tansiyonla ilişkilendirilen önemli miktarda esansiyel bir amino asit çeşidi, L arginin içermektedir. Özellikle vücudun çok çalışan kan damarlarında bu amino asit, nitrik okside çevrilmekte ve nitrik oksitte kan damarlarının iç tarafının pürüzsüz ve düzgün olmasına yardım ederek kan damar sisteminin rahatlamasını sağlamaktadır.

Yüksek tansiyonlu kişilerin normal nitrik oksit seviyesini koruyamadıklarından dolayı, bu kişiler ayrıca diyabet ve kalp problemi gibi önemli sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır. Çalışmalar, cevizin kardiyovasküler yararlarının daha da fazla olduğunu göstermiştir.