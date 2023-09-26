1 gece suda bekletip tüketin faydalarına inanamayacaksınız. Kanserden sindirime birçok ölümcül hastalığa iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Ölümcül hastalıklardan olan kanserden sindirime kadar birçok rahatsızlığa iyi geliyor. 1 gece suda bekletip sonra tüketin cevizin faydaları dikkat çekti.

Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek elde edilen ceviz suyunu düzenli tüketilmesi gerektiği vurgulandı.

İŞTE CEVİZİN MUCİZE FAYDALARI…

-Kansere karşı etkili

-Kemik sağlığını korur

-Uykuyu düzenler-Cilt sağlığına faydalı

-Hafızayı güçlendirir.

-Depresyona karşı koruyabilir

-Sperm kalitesini artırabilir

-Kilo kontrolü sağlar

CEVİZ NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Cevizi tüketeceğiniz zaman kırmanız, daha taze yemenizi sağlar. Ayrıca üzerinde bakteri oluşması da bu sayede engellenmiş olur.

Cevizi tek başına tüketebileceğiniz gibi salatalarınızla, humus gibi yiyeceklerde, sağlıklı yaptığınız ekmeklerinizle, pesto gibi soslarınızla, smoothie ve çorbalarınızla yiyebilirsiniz.

Cevizi yağda kavurmak yerine çiğ ya da yağsız kavurarak tüketin.

Geceden 2 cevizi bir bardak suya koyun ve sabah bu cevizleri yiyin. Islak cevizin sindirimi hem daha kolaydır hem de fitik asit azalacağından daha kolay emilir. Suda cevizin faydaları da normal ceviz gibidir.