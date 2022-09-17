Erzurum’da 4,9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. 4,9'luk deprem Bingöl başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

VALİ MEMİŞ: İL GENELİNDE OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine, il merkezinde sarsıntının çok hissedilmediğini belirterek, "Deprem Çat ilçesinde daha çok hissedildi. Jandarmamız, AFAD ekiplerimiz, köy muhtarlarımızla irtibatta. Erzurum genelinde şu anlık olumsuz bir durum bulunmuyor." dedi.

VALİLİK: TARAMA FAALİYETLERİNE BAŞLANDI

Erzurum Valiliği, Çat ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği köylerde, ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirtti.

Açıklamada, "İl merkezi ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, AFAD, belediye, jandarma, karayolları, emniyet ve sağlık ekiplerimiz ilçe merkezi ve köylere intikal ederek, tarama faaliyetlerine başlamıştır. An itibarıyla can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır" denildi.