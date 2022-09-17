Herkes İstanbul’da deprem beklerken Prof. Naci Görür o bölgeyi işaretti. 7'nin üzerinde depremin eli kulağında

Erzurum’un Çat ilçesinde dün gece saat 23.30’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem çevre illerde de hissedilirken herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

"7'NİN ÜZERİNDE DEPREMİN ELİ KULAĞINDA”

Depremin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken uyarıda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Elmalı-Yedisu /Bingöl'de 4,9 deprem oldu. Bu deprem KAF'ın Yedisu kesimi üzeride. Biliyorsunuz ben dahil tüm yerbilimciler bu kesimde 7'nin üzerinde deprem bekliyoruz. Burada son büyük deprem 1766 yılında. Geçen zaman düşünülürse beklenen depremin eli kulağında demektir" dedi.

Daha sonra depremin tarihi ile ilgili düzeltme yapan Görür; “Arkadaşlar, Yedisu fayı üzerinde en son deprem tarihini 1766 yazdığımı fark ettim. Doğru olan 1784 tarihidir, düzeltir, özür dilerim. Sevgiyle” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar: