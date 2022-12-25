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İLBANK'tan Erzurum'a 4 yılda 1 milyar 447 milyon liralık yatırım desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK), Erzurum'a 1 milyar 447 milyon liralık yatırım desteğinde bulundu.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 14:31
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası Erzurum'a 1 milyar 447 milyon liralık yatırım desteğinde bulundu.

İLBANK'tan Erzurum'a 4 yılda 1 milyar 447 milyon liralık yatırım desteği
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İLBANK'tan alınan bilgiye göre, İller Bankası içme suyundan atık suya, katı atıktan yenilenebilir enerjiye, sokak sağlıklaştırmadan parke taşı onarımına kadar birçok alanda yaptığı projeleri halkın hizmetine sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İLBANK tarafından Erzurum'da toplam maliyeti 143 milyon lira olan 8 proje tamamlanarak açılışı yapıldı.

2021 yılında ise toplam maliyeti 1 milyar 204 milyon lira olan 27 üst yapı ve alt yapı projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilerek hizmete sunuldu.

Öte yandan, Erzurum'da toplam tutarı 100 milyon lira olan 7 işin yapım çalışmaları devam ediyor. Böylece, İLBANK'tan Erzurum'a 4 yılda 1 milyar 447 milyon liralık yatırım desteği verildi.

Bu kapsamda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Erzurum Kalesi ve çevresinde yer alan kültür yolu projesi yaşam alanı ikinci etap yapımı, Aşkale Belediyesi yağmur oluğu ve güneş enerji santrali yapımları, Aziziye Belediyesi güneş enerji santrali yapımı, Hınıs Belediyesi millet bahçesi yapım ve belediye parkı yapımı, Karayazı Belediyesi kilit parke ve bordür yapım işi, Tekman Belediyesi beton parke taşı ve bordür yapım işi tamamlanarak hizmete sunuldu.

İller Bankası finansman ve teknik desteğiyle son 20 yılda toplam 2,75 milyar lira değerinde 126 projeyi tamamladı.

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A.Aydın
25.12.2022 14:40
Iki tana GS uctane parke, bir tane park 2,75 milyar mis, inanan var mi?  
 
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﻿İLBANK'tan Erzurum'a 4 yılda 1 milyar 447 milyon liralık yatırım desteği
﻿İLBANK'tan Erzurum'a 4 yılda 1 milyar 447 milyon liralık yatırım desteği
﻿İLBANK'tan Erzurum'a 4 yılda 1 milyar 447 milyon liralık yatırım desteği
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