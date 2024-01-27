İLBANK’tan geçen yıl yerel yönetimlere 27,4 milyar lira destek

İLBANK, içme suyu, kanalizasyon, katı atık ve arıtma gibi altyapı yatırımlarına kredi sağlamanın yanı sıra, Bakanlık hibeleri ve uluslararası kaynaklardan elde edilen fonlarla birlikte yerel yönetimlere toplamda 16,279 milyar lira finansman sağladı.



Yerel yönetimlere yol, kaldırım ve kavşak çalışmaları için yaklaşık 4,892 milyar lira finansman desteği sağlayan İLBANK, sadece altyapı projeleri için sağladığı finansman desteği ile 21 milyar lira limiti aştı. İLBANK, park, meydan, sosyal tesis, bina, kentsel dönüşüm ve çevre düzenleme gibi üstyapı çalışmaları için de yerel yönetimlere toplamda 3 milyar 58 milyon lira destek verdi.



İLBANK, yerel yönetimlerin imar, harita, altyapı etüt projeleri, içme suyu sondaj ve proje çalışmaları için 208 milyon lira katkı sağladı. Ayrıca, akıllı şehir uygulamalarını hızlandırmak için finansman sağlayarak, nakit kredi desteği de dahil olmak üzere 1 milyar 128 milyon liralık diğer kalemlerle birlikte toplamda 27,4 milyar liralık finansmanla yerel yönetimlere destek oldu.



İLBANK, içme suyu, kanalizasyon, atık, arıtma, yol, çevre düzenlemesi, hizmet binası, araç gereç, malzeme ve kamulaştırma gibi 10’dan fazla kalemde iş türü için yerel yönetimlere kredi imkanı sunuyor. Ayrıca, afetten zarar gören 15 şehirde içme suyundan kanalizasyona, imardan çevre çalışmalarına kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, güvenli ve çevre dostu yapılar inşa ederken, aynı zamanda şehirlerin altyapısını İLBANK aracılığıyla yenileyerek güçlendirdiklerini belirtti. Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ve geleneksel altyapı yatırımlarının yanı sıra, yeni nesil iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre projelerini de hayata geçirdiklerini vurguladı. Özellikle, afetlerde zarar gören altyapı sistemlerini bir an önce yenilemek için büyük çaba harcadıklarını belirtti.