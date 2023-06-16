Ceyhun Kazancı İngilizleri bile güldürdü

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı Dele Alli açıklaması şaşkınlık yarattı.

Ceyhun Kazancı İngilizleri bile güldürdü

Kazancı Premier Lig'den gelen Dele Alli için "Türkiye'de baskıyı kaldıramadı" dedi.

İşte Ceyhun Kazancı'nın, İngiliz oyuncu Dele Alli hakkındaki açıklamaları:

Bir dönem 100 milyon avro değeri bulmuş bir isim, çok fazla gol ve asist beklentisi oluştu haliyle. Ancak baskıyı kaldıramadı, taraftarlarla da arası açılınca istenen etkiyi gösteremedi.

"HEDEF DEVLER LİGİ"

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, UEFA Konferans Ligi elemeleri dolayısıyla transferleri kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Kazancı, seneye şampiyon olup yeniden Devler Ligi'nde mücadele etmek istediklerini kaydetti.



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