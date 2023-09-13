Ceyhun Kazancı'dan Valerien Ismael ve Şenol Güneş açıklaması. Ayrılığının ardından ilk kez konuştu

Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı, A Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Kazancı, Siyah Beyazlılar'daki ayrılık sürecine dair ilk kez konuştu.

İşte Kazancı'nın açıklamaları;

-Bazen bazı şeylerin doğru gitmediğini hissedersiniz. Vakti geldiği için o dönemde ayrıldım, bu kadar net. Ben Beşiktaş'ın gündemi olamam.

-Profesyonel hayattan gelmenin dezavantajını yaşadım. Sosyal medyayı çok fazla takip eden bir insan değilim ama bu durum ülkemizin kanayan yarası. Camianın ileri gelen insanlarının da bu sosyal medya hesaplarına destek vermesi üzücü. Umarım bu durum değişir.

-Valerien Ismael kararı hep birlikte alındı. O karardan pişman mıyım? Hem evet hem hayır. Hocanın bu kadar benimsenmeyeceğini bilseydim belki de bu kararı almazdım. Günün sonunda hoca başarılı olsaydı devam ederdi. Ismael tercihinin sonun başlangıcı olduğunu düşünmüyorum, sonra yine görevime devam ettim.

-Şenol Güneş şu an çok başarılı gidiyor. Türk futbolunun duayen isimlerinden biri. Şenol hocanın ilk toplantıda benim hakkımda söylediklerinden rahatsız olmadım. Hoca öyle bir insan değil, bir şeyi söyleyecekse direkt olarak söylüyor. O sözlerin yanlış algılanılması beni de onu da üzdü.

-Şenol hoca ile de başkanla da tabii ki fikir ayrılıklarımız oldu. Anlaşmazlık, tartışma, kavga gibi durumlar kesinlikle olmadı. Şenol Güneş bilge bir insan. Günlük hayatla ilgili de sohbetlerimiz olurdu hocayla. Ayrılık sürecinde dahi hocayla anlaşamadığım yazıldı ama bu doğru değil.

-Başkanımız, Beşiktaş için büyük emekleri olan, ağabeyim diyeceğim bir insan. Hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. Transferleri tabii ki nihayete erdiren isimler başkan ve Emre Kocadağ oldu ama tüm transferlerden haberim vardı. Eğer bir durum olursa her daim onların emrindeyim.

-Transfer konusun tamamen ihtiyaç olarak gerçekleşir. Gedson o dönem bizim limitlerimiz gereği alamayacağımız bir isimdi ve biz de sezon sonunda almayı tercih ettik. Ne kadar özel bir oyuncu olduğunu hemen anlamıştık. Çok talibi, çok soranı var. Bakalım ne kadar kalacak Beşiktaş'ta.

-Kampın sonuna doğru Amartey ve Onana transferleri bitmişti. Devre arasında ilk 11'e ciddi takviyeler yapmıştık. En az takviyeye ihtiyacı olan takım bizdik. Suudi Arabistan konusu ortaya çıkınca oyuncuların çoğu beklemek istedi. O yüzden bir gecikme oldu. Haklı olarak taraftarların beklentisi vardı ama mevcut kadro o süreçi iyi halletti.

-Onana transferi konusunda... Bu iş hep birlikte yapılan bir iş. Kimseyi bu transfer için suçlamaya gerek yok. Sadece 100 dakika oynamış bir oyuncu. Oyuncuları çok hızlı şekilde tüketmeye başladık. Kariyeri belli bir oyuncu. Listemizin ilk sırasındaydı diyemem ama listede olan bir oyuncuydu.

-Halil Dervişoğlu ve Dusan Tadic transferleri ekonomik anlamda olmadı. Tadic çok istenen bir oyuncuydu ama mali şartlarda olmadı. Halil özelinde de bitmek üzereydi ama o da nihayete ermedi. Taraftarın çok istediği bir isim değildi Halil ama Tadic konusunda bir tepki aldığımız doğru.

-Keşke iletişim konusunda daha etkili davransaydım. Yaptıklarımızı daha iyi izah edebilirdik. Taraftarlarımız hakkını helal etsin.