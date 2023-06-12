Çeyrek altın bugün ne kadar? 12 Haziran altın ne kadar kaç TL?

Çeyrek altının son zamanların en yüksek seviyelerini görmesinin ardından vatandaşlar altın fiyatlarının ne kadar kaç TL olduğunu merak ediyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? 12 Haziran altın ne kadar kaç TL?

Çeyrek altın bugün ne kadar? 12 Haziran altın ne kadar kaç TL?

Altındaki yükseliş sürerken vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? 12 Haziran altın ne kadar kaç TL?

12 HAZİRAN PAZARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.493,45 TL

Gram altın satış: 1.493,64 TL

12 HAZİRAN PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.425,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.468,00 TL

12 HAZİRAN PAZARTESİ CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 9.702,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 9.825,00 TL

12 HAZİRAN PAZARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 4.865,00 TL

Yarım altın satış: 4.934,00 TL

12 HAZİRAN PAZARTESİ 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.351,40 TL

22 ayar bilezik satış: 1.374,36 TL

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