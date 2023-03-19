Gram altın 1.200 lira bandının üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Yükselişine devam eden gram altın bugün ne kadar kaç TL’den işlem görüyor araştırılıyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? 19 Mart altın fiyatları ne durumda?

19 MART PAZAR GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.211,93 TL

Gram altın satış: 1.212,27 TL

19 MART PAZAR ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.993,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.014,00 TL

19 MART PAZAR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 8.005,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 8.126,00 TL

19 MART PAZAR YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 3.986,00 TL

Yarım altın satış: 4.028,00 TL

19 MART PAZAR 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.110,59

22 ayar bilezik satış: 1.182,27