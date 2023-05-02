Altındaki yükseliş sürerken vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? 2 Mayıs Salı altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları, temkinli piyasa katılımcıları başlıca merkez bankalarından, özellikle de ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) para politikalarına dair ipucu beklerken yatay seyrediyor. İşte 2 Mayıs Salı güncel altın fiyatları..
2 MAYIS SALI GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın alış: 1.244,08 TL
Gram altın satış: 1.244,29 TL
2 MAYIS SALI ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Çeyrek altın alış: 2.213,00 TL
Çeyrek altın satış: 2.268,00 TL
2 MAYIS SALI CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış: 8.812,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 8.962,00 TL
2 MAYIS SALI YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Yarım altın alış: 4.420,00 TL
Yarım altın satış: 4.549,00 TL
2 MAYIS SALI 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?
22 ayar bilezik alış: 1.228,63 TL
22 ayar bilezik satış: 1.249,69 TL