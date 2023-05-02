Çeyrek altın bugün ne kadar? 2 Mayıs Salı altın ne kadar kaç TL?

Altın ONS fiyatı ve gram altın fiyatları günün ilk saatlerinde yükseliş ile açmasının ardından altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Vatandaş gram ve çeyrek altının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? 2 Mayıs Salı altın ne kadar kaç TL?