Çeyrek altın bugün ne kadar? 2 Mayıs Salı altın ne kadar kaç TL?

Altın ONS fiyatı ve gram altın fiyatları günün ilk saatlerinde yükseliş ile açmasının ardından altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Vatandaş gram ve çeyrek altının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? 2 Mayıs Salı altın ne kadar kaç TL?

Çeyrek altın bugün ne kadar? 2 Mayıs Salı altın ne kadar kaç TL?

Altındaki yükseliş sürerken vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? 2 Mayıs Salı altın ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları, temkinli piyasa katılımcıları başlıca merkez bankalarından, özellikle de ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) para politikalarına dair ipucu beklerken yatay seyrediyor. İşte 2 Mayıs Salı güncel altın fiyatları..

2 MAYIS SALI GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.244,08 TL

Gram altın satış: 1.244,29 TL

2 MAYIS SALI ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.213,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.268,00 TL

2 MAYIS SALI CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 8.812,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 8.962,00 TL

2 MAYIS SALI YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 4.420,00 TL

Yarım altın satış: 4.549,00 TL

2 MAYIS SALI 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.228,63 TL

22 ayar bilezik satış: 1.249,69 TL

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